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馬場浮世繪——巴特殊勇奪楠索普錦標

2020-08-23 列印
  歐洲評分最高短途馬「巴特殊」，於香港時間周五晚在英國約克馬場舉行的一級賽楠索普錦標中，被捧成一點五倍大熱，表現終無令捧場客失望，即使臨場場地受天雨影響，且比賽時曾颳大風，但「巴特殊」起步先守於前列，至最後二百米便出頭，終點前則力拒「莫斯吉爾」來犯，以一馬位之先衝線。至此，「巴特殊」今年三戰全勝，服役以來已累積四場一級賽勝仗。賽後，練馬師侯耀誠表示，「巴特殊」是大部分練馬師一生才會遇到一次的好馬，而且今年六歲全熟，已能克服較鬆軟的場地，即使今仗贏馬時間不算很快，但他認為是馬兒歷來表現最好一役。此駒下一目標將是十月份法國隆尚馬場舉行的教堂大賽，但如屆時場地太軟爛會避戰。

馬場浮世繪
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