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馬場浮世繪——肯塔基打吡下月閉門跑

2020-08-23 列印
  美國三冠第二關肯塔基打吡，將於下月五日在邱吉爾園馬場舉行，過往此賽日必逾十萬人入場，但因疫情關係，主辦單位本擬定將入場人數減至兩萬三千，且已獲肯塔基州州長批准。但因當地近期確診個案上升，有組織打算杯葛，於是當局連隨宣布，九月一日至九月五日的五天賽事全會閉門進行。

馬場浮世繪
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