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馬場浮世繪——JRA辦紀念日回饋馬迷

2020-08-24 列印
  日本閉門賽馬接近半年，中央競馬會有感馬迷之不便，昨日宣布將下月二十一日的星期一定為「JRA周年紀念日」，當日中山和中京舉行的賽事，所有彩池的投注額中，用作稅款及營運開支的比重將調低至20%，其餘80%都用作派彩。此外，中山競馬場當日第十場賽事以「好歌劇盃」為名，中京競馬場的第十場賽事就叫「迷人景緻盃」，以紀念昔日馬王「好歌劇」及馬后「迷人景緻」。

馬場浮世繪

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