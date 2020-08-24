伊時論事——為母則強

常聽到母愛是世上最強大的力量。母親為了自己的小孩，無論遇上任何情況，總能爆發出驚人力量。



日前曾四勝一級賽的澳洲冠軍雌馬「大洋珠寶」（Atlantic Jewel）在位於獵人谷的古摩亞牧場（Coolmore Australia）難產身亡，不幸中之大幸，就是父系為美國三冠馬王「正義」(Justify)的小雄馬得以活下來，暫時由代母照顧。



「大洋珠寶」在賽場上的成就斐然，一生上陣十一次贏十場，僅在一級賽木下錦標中負於紐西蘭馬王「一錘定音」而得亞軍。但因健康問題，牠勝出一級賽考菲爾德錦標後便退役配種。



一匹母馬從懷孕到分娩，歷時共十一個月。過去數年，我曾在暑期到訪不少著名牧場學藝，在眾多崗位之中，我最感興趣的就是專門在夜間觀察及確保懷孕母馬的安全及健康的夜巡（Night Watch）人員。記得有一年在Newhaven Park時，在一個下雨兼寒冷的晚上，一匹母馬先有作動迹象，經數小時觀察，終於在早上六時成功分娩。與此同時，另一匹母馬的羊水也破了，我與當值獸醫便即時趕至母馬所在位置協助。看到牠不斷轉輾反側，我也不知如何是好，幸而在經驗豐富的獸醫帶領下，小馬也順利誕生。但該母馬首次生育，起初也不知怎樣跟小馬溝通，當聽到小馬的叫聲時，才逐步走近左嗅右嗅，並舔走其身上的黏液，最終獻上一吻，並在小馬身旁鼓勵牠站起來。這一幕是我見過最動人的接生場面，至今難忘。



Ian



