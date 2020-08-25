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馬場浮世繪——睡眠系新貴將由南非運港

2020-08-25 列印
　　「睡眠」系馬匹近年運氣平平，「睡眠大學」在港出賽多場未勝便退役，「睡眠攻略」亦未勝，不過在海外卻開始運氣好轉，繼Bay Tibbs取得來港資格，正在運港途中後，另一匹由霍利時協助購入，豢養在南非的三歲馬Captain Fontane早前初出贏馬後，前晚在基維爾馬場出戰讓賽，又在希威森胯下輕鬆大勝對手五個多馬位，表現備受矚目。霍利時昨晨表示，該駒為一級賽盟主「雪舞」的同父母弟弟，已證明具有良好質素，該駒將不會繼續在南非上陣，並將安排來港服役。

馬場浮世繪
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