馬場浮世繪——鈴兒花爭歐洲最佳兩歲雌馬

法國多維爾馬場於香港時間周日晚舉行兩歲馬一級賽莫尼大賽，由美國練馬師華特訓練的雌馬「鈴兒花」，挾二級賽冠軍瑪麗皇后錦標冠軍而臨，結果再次證明實力，在戴圖理胯下起步即搶出，末段被催策下再彈離對手，以兩個馬位壓倒「頑強生機」勝出。四年前同是由華特訓練的同主馬「奧維李雅」同樣攻陷上述兩項錦標，並順利成為該年度歐洲最佳兩歲雌馬，相信「鈴兒花」亦大有機會獲得此項殊榮。



華特賽後表示「鈴兒花」將報名下月二十六日新市場馬場舉行的一級賽Cheveley Park錦標，但亦可能出戰十一月六日在堅蘭馬場舉行的肓馬者盃兩歲雌馬草錦標，而兩賽之間有足夠的休息時間。



馬場浮世繪