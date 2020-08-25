輝灑自如——賽馬節目似雞肋

新馬季還有不足兩星期便開鑼，但今年因為疫情的關係，整體的氣氛仍未見得熾熱，尤其是各大傳媒對於新季賽馬節目的安排，仍然未公布細節詳情，即使官方早前已靜俏俏地發放了新季的節目陣容，可是坊間亦未見得有熱烈的討論。



當然小道消息仍是滿天飛的，三條收費的賽馬頻道之一將會停止自家製作，改為轉播官方頻道，另外兩家則未有進一步的宣傳，看來大家都在靜觀其變。畢竟在現時的經濟環境下，電視製作已經不易，賽馬節目更從來都是電視台中的雞肋，要生存尤其艱難。



當然，現在不少網上平台都提供了一個出路，可是放眼近年能由網紅變成真正在大熒幕發光發熱的例子卻不多，反之換過來已有電視經驗者，轉到網上取得成功的則比比皆是。這個趨勢不止是馬圈，而是覆蓋所有範疇也。



朱鎮輝



