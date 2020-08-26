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馬場浮世繪——呂廄今早派馬進駐從化

2020-08-26 列印
  今季獲馬會批准在從化馬場設倉的四個馬房當中，韋達和賀賢早已安排馬匹到當地，馬房亦開始正常運作。至於呂廄今早亦正式派馬到從化，首批將有六駒，包括上季曾有表現的「好好學習」、「好鬥心」和「雙天至尊」。另外希斯馬房馬匹則將於下周三早上出發，日前該廄的從化副練和其他工作人員已經在深圳完成隔離十四日，隨即轉到從化，為開倉作好準備。而因近期在從化馬場工作的香港職工人數大幅上升，令當地平日晨課期間，場面更熱鬧。

馬場浮世繪
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