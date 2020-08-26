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馬場浮世繪——賀銘年郭能雙雙復課

2020-08-26 列印
  兩位趁唞暑期間離港的騎師賀銘年和郭能，早前已返回香港，經過十四日隔離之後，昨晨雙雙復課。賀銘年雖然沒有操馬，但有策騎「天池怪俠」、「大軍閥」、「大俠士」和「真精采」四駒試泥閘。而當他準備夥拍「真精采」試閘前，先跟練馬師苗禮德密密斟，上季此對騎練曾攜手贏出三場頭馬，若今季加強合作，當然要吼實。

  至於郭能則全朝只為一匹時廄的「成功星駒」快跳，收工後再前往烽火台跟在場的練馬師姚本輝和徐雨石攀談，相信是爭取支持，接着才返回宿舍休息，待至接近八時折返參加試閘。此外，早前已回港的法國騎師巴度昨日亦隔離完畢，可以返回宿舍，今早將正式開操復課。

馬場浮世繪
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