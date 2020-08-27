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馬場浮世繪——巴度策五駒試閘夠積極

2020-08-27 列印
  法國騎師巴度前日完成隔離後，昨晨首日復課，但他在晨課期間未有到場操馬，而是直至八時左右，泥地試閘開始前才到場，先後策騎「聚才」、「真益善」、「睡眠攻略」、「天生一對」和「無限商機」試閘，期間他亦把握機會，跟出試馬匹的練馬師密斟，動態相當積極。巴度於過去四季的季中來港客串時，均交出理想成績，上季更取得二十六場頭馬，今季他全季在港策騎，以其所獲支持的廣泛，成績有望再進一步，是值得高度重視的騎師。

馬場浮世繪
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