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馬場浮世繪——新任受薪董事十月履新

2020-08-27 列印
  馬會受薪董事韋敦彥將於年底離任，據外地傳媒報道，前澳洲維多利亞省首席受薪董事，現任新加坡馬會首席受薪董事Terry Bailey，將來港取代其職位，據悉下月新加坡仍有幾次大賽日，他需要留守工作崗位，加上申請香港工作簽證需時，他最快將在十月抵港。

馬場浮世繪
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