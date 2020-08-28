馬場浮世繪——投注站周六起重開

因應政府逐步放寬限聚令，馬會決定本周六起於非賽馬日重開場外投注處（正進行內部工程的除外），但不會提供賽馬及足球投注服務，也不會播放足球賽事。投注處職員會在服務櫃位提供服務，從而減少與顧客的接觸。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、外科口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。



場外投注處開放時間由中午十二時至晚上八時，服務包括香港賽馬會電子錢包設定、開設或重啟投注戶口、兌換現金券或中獎彩票、投注戶口存款或提款和轉帳設定。



另外，馬會二月份曾宣布延長中獎彩票或現金券的有效期以保障顧客利益，如今投注處重開，所有受影響彩票或現金券的有效期將延長至明年一月三十一日，顧客可於有效期內攜同有關彩票或現金券前往各場外投注處辦理手續。而於八月二十九日或之後購買的彩票或現金券，有效期將按照博彩規例所訂明，即彩票及現金券的有效期分別是六十日及一百八十日。



馬場浮世繪