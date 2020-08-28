馬場浮世繪——投注站周六起重開

場外投注處開放時間由中午十二時至晚上八時，服務包括香港賽馬會電子錢包設定、開設或重啟投注戶口、兌換現金券或中獎彩票、投注戶口存款或提款和轉帳設定。
另外，馬會二月份曾宣布延長中獎彩票或現金券的有效期以保障顧客利益，如今投注處重開，所有受影響彩票或現金券的有效期將延長至明年一月三十一日，顧客可於有效期內攜同有關彩票或現金券前往各場外投注處辦理手續。而於八月二十九日或之後購買的彩票或現金券，有效期將按照博彩規例所訂明，即彩票及現金券的有效期分別是六十日及一百八十日。
馬場浮世繪
涉去年反修例示威的一批違法人士，疑循海路離境逃避刑責。廣東海警日前截獲十二名香港偷渡客，據悉，當中包括涉嫌違反《港區國安法》被警方拘捕的「香港故事」成員李宇軒，他與另外十一人均涉多宗反修例案件，全部保...
2020-08-28
近日在廣東深圳發生一宗二十一歲男子疑似因微信被封影響營運，多次申訴無效後由騰訊公司跳下身亡。據死者的兄長唐仁（化名）周二表示，騰訊出於人道主義給他們十五萬元（人民幣），但須簽承諾書。不過唐仁隨後在弟弟手機中發現一些影片，懷疑事件未完全還原真相，已向警方提供片段以供調查，而影片內容就未有透露。騰訊官方昨日稱，任何提及「騰訊人道主義賠償十五萬元」的說法均不屬實。 內媒報道，事發本月十五日下午五時五十三分，位於深圳市南山區科技園的嘉達研發大樓A座，墮樓者當場搶救無效死亡。 騰訊回應事件稱，當天非工作日，租用該大廈一樓的騰訊用戶接待中心當天未對外服務，騰訊公司員工並未與墮樓者有過交...
2020-08-28
周三紐約中央公園有一座以三位女權先驅人物為題的全新銅像揭幕，是自中央公園一百六十七年歷史中首次為真實的女性歷史人物立像，這次幸運兒分別是特魯思（Sojourner Truth）、斯坦頓（Elizabeth Cady Stanton）和蘇珊．安東尼（Susan B. Anthony）。銅像十四呎高，三位「英雌」圍着一張小圓桌，似乎在討論甚麼似的（見圖）。銅像非常仔細，連手上的紋理亦有細心塑造。
2020-08-28
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城45座高層H室，面積304方呎，兩房間隔，原叫價580萬，議價後以565萬易手，呎價18586元。原業主於86年以...
2020-08-28
聯儲局同意實施平均通脹目標機制，允許通脹率在一段時間內適度高於2%水平，市場解讀為今後長期維持低利率，刺激美股造好。截至本港時間晚上11時，杜指報28615點，升283點；標普500指數報3498點，...
2020-08-28
里昂早前勇戰至歐聯四強，射手穆沙迪比利等因表現出色，盛傳受不少豪門注視。不過，該隊陣中還有不少優質小將，十七歲進攻中場卓基去季已嶄露頭角，今晚勢助球隊於法甲新球季首仗擊敗迪安，主勝無問題。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨3:00直播） 法甲上周已開鑼，里昂因要出戰歐聯延至今晚才迎來首戰。該隊在歐聯接連淘汰祖雲達斯和曼城，穆沙迪比利和中場艾奧亞等主力因有出色演出，備受各大豪門注意，前者有傳被曼聯垂青，曼城也對艾奧亞虎視眈眈，里昂教練魯迪加西亞坦言：「我也不知道己隊人腳在未來數周會變成怎樣。」 卓基上位搶攻迪安 幸而里昂也有準備，卓基...
2020-08-28
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
33歲的高海寧（高Ling）最近連出《殺手》、《迷網》同《反黑路人甲》3套劇，加上客串內地熱播劇《三十而已》令人氣急升，令她相信封胸收起性感密密拍，演出終會令觀眾留意。今次高Ling在《反黑》演愛黐有...
2020-08-28
新冠肺炎疫情持續七個多月，旅遊業全面停擺，業界蒙受重大損失。有旅遊界人士昨天公開呼籲，公眾應響應政府的病毒檢測計劃，所言甚是，只要集合眾人之力，就有望透過今次大規模檢測，壓抑疫情發展，並為本港創造良好條件，推出健康碼，爭取與鄰近地區商討互認，為重啟旅遊業做好準備。 旅行社東主協會指出，疫情下，遊客不來港，不少旅行社捱不住，出現結業潮。現在業界把焦點放在十月初同時到來的中秋節和國慶黃金周，視這個檔期關係到業界的生死存亡，若然屆時本港仍然封關，估計到了十一月本港一千五百間旅行社之中，將有一半結業，牽連所及，零售、酒店、交通、餐飲等多個行業亦難逃厄運，將導致大批從業員失業。 病毒...
2020-08-28
南非基維爾馬場將在香港時間周六晚舉行新馬季首個大賽日「金盃賽馬日」，雖然全日賽事重頭戲途程為三千二百米的長途賽World Sports Betting金盃大賽，由過去的一級賽降級至現在的三級賽，但依然被視為全年最重要的長途大賽。練馬師苗禮德乃父Terrance Millard過往曾六勝金盃，為贏出此賽最多的練馬師，故當日其中一場賽事將以其命名以作紀念。另外同日還舉行四場一級賽及三場二級賽，戲碼相當豐富。 馬場浮世繪
2020-08-28