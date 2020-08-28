張氏理論——嘉年華閘取消影響微

受疫情影響，今早有季前第一次草地試閘，取代傳統的星期六黃昏嘉年華閘，因為嘉年華根本取消了。這嘉年華會已有十多年歷史，當年用意有二， 一是歇暑後提醒大家馬季重來，二是給予馬主一次免費吃玩機會，更准許兒童入場，可盡享家庭樂。老張也曾有三兩年享用此天，另有一年純以評馬人身份看試閘。近年已無機會，也不爭取，因為太多人及時間太長了，更重要是與澳門賽馬撞期，很大機會多身在澳門呢。



嘉年華會另一焦點是騎師競跑，近年都是田泰安勝出，老張對此更全無興趣，而五組試閘馬，當中只會有幾匹於開鑼日上陣。可於事後看錄影片。



疫情影響下，不只取消季前嘉年華會，今季馬房拜神儀式也改動為低調，只有練馬師連同馬房員工出席，不會有馬主了。這拜神儀式理論上所有馬主都可參與，實質上小馬主多不出席。現最有興趣知道，稍後兩個馬場的拜神儀式會是怎樣，希望「限聚令」可及時放寬了。



張福元