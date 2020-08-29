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馬場浮世繪——韓國將審議開放網上投注

2020-08-29 列印
  韓國因新冠肺炎疫情影響，於今年二月下旬至六月中停止賽馬，即使在六月中恢復賽事，由於馬場及場外投注站繼續暫停開放，馬迷亦投注無門。韓國馬會在六個月全無收入之下，財政遂陷入嚴重危機。不過，日前十五位韓國國會議員正式提出，要求批准網上投注，按正常程序，最快可以在明年一月在國會議決，韓國馬會方面亦已做好所有網上投注設施，如果議題屆時順利通過，可立即投入服務。

馬場浮世繪
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