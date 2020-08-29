馬場浮世繪——韓國將審議開放網上投注

原來以為室外口罩令解除了，不料還留了一條尾巴，這條尾巴叫作「相當消耗體力」。新條例說，在戶外做「相當消耗體力」的運動和工作者，可以不戴口罩。反過來說，就是如果在戶外就算做運動、工作但沒有「相當消耗體力」，那就要戴口罩了，對不對？ 但是問題來了。甚麼叫「相當消耗體力」呢？體力有強有弱，每個人的體力不一樣，有的人跑完馬拉松面不改色，有的走一段路就喘氣，年輕人可以上竄下跳，老年人散個步也「相當消耗體力」。男人有男人的體力，女人有女人的體力，男人跟男人的體力也不一樣，女人跟女人的體力也有分差。反正不能一概而論，既然如此，這個「相當消耗體力」就「相當考驗智慧」。 「相當考驗智慧」的事...

2020-08-29