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馬場浮世繪——開鑼日馬場特別安排

2020-08-29 列印
  香港馬會已獲政府准許，可於9月6日、9月9日、9月13日及9月16日舉行賽事。在考慮疫情狀況及公共衞生風險等因素後，馬會宣布於9月6日舉行的沙田日賽將有特別安排，包括當天日馬賽事除練馬師、騎師、相關職員及董事外，只容許已預先訂座並獲馬會核准的參賽馬匹的馬主與一位同行賓客進場。所有人士須遵守公共衞生保護措施，包括在入場前接受體溫檢查、填寫健康申報表及在場內佩戴外科口罩。任何於賽馬日前十四天內曾前往外地的人士不會獲許入場。此外，馬匹亮相圈僅會容許每匹參賽馬匹最多一名馬主或代表進入；頭馬馬匹及馬主拍照時，每次僅容許最多兩人參與，而在盃賽場次，也只頒贈獎盃予一位勝出馬主。

馬場浮世繪
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