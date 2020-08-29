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馬場浮世繪——日本短途錦標將閉門舉行

2020-08-29 列印
  日本中央競馬會前日宣布，將閉門作賽安排延長至十月四日，而轄下部分場外投注站亦僅作有限度開放。因此，十月四日在中山競馬場舉行的國際一級賽短途馬錦標，將在沒有公眾人仕在場觀看下進行。

馬場浮世繪
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