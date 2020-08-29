賽馬韋論——談新季反彈馬房(二)

下星期日開纙，今季是筆者歷來最為期待的馬季，在個人及《星島馬訊》一眾核心成員而言，會有不少新嘗試及革命性的突破，應該會是最豐收的一季。



至於馬場上的最大變化，必定是大摩退休歸故里，換來也具份量的大衞希斯接棒，不過其馬匹必會成為馬迷焦點，若仍將之當作季前重點馬房推介，連樓下阿叔都會覺得筆者交行貨吧！



一直以來筆者心目中的冠軍級，方嘉柏也是佼佼者，作為傳統的Big4練馬師，上季成績卻未盡如人意，筆者信他今季會力圖反彈。



如有留意上季方嘉柏馬房馬匹操練，工夫上大多是略悠閒甚至停課連連，原因是有不少健康曾出現問題，例如明顯是三班過客的「達心星」及「顯心星」，出賽頻率少及可用之兵力銳減，令成績難以突破。



對於方嘉柏馬房上季其中一亮點，是「與龍共舞」的成功，方仔受訪時已講明歡迎有能力的馬匹加盟，他會盡力逼出牠們潛能。於是近月「喜佳龍」、「冠鋒」、「金如意」、「趣怡」連同「勇士」系三駒加盟，壯大馬房的實力，此批馬將成為方廄交出成績的泉源。



至於方廄舊部方面，「飛雲騅」一向以高速放鳶跑法制敵，季尾一役早段放不出，稍留受阻後也有能力追近頭馬，證明跑法不拘一格，是進步的表現；「日日靚」初跑谷草一哩能勝，「駿爵士」及「戰鬥英雄」一再在谷草跑得好，新季會是谷草黑夜之神變倍的籌碼。



最後特別一提是「大醇威」，自雷神在639場次跟快步速蝕三疊後，其後三仗配華將落敗，但臨門均落重飛，近日已見雷神再過檔，季初必須跟進。



韋少