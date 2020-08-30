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馬場浮世繪——騎練互動訪問周一登場

2020-08-30 列印
  由下周一起，馬迷只需登入「HKJC Racing」Facebook專頁(www.facebook.com/HKJCRacing)，便可透過網上觀看騎練直播訪問，了解各路人馬備戰新馬季情況！訪問於當天下午四時首播。主持人莎拉在直播訪問期間，將邀請並挑選網上提問，讓馬迷也有機會參與其中，與騎練交流互動。而兩屆香港冠軍練馬師大衛希斯將擔任首集嘉賓。

馬場浮世繪
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