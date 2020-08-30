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馬場浮世繪——耀滿瓶十月復出角逐二級賽

2020-08-30 列印
  日本馬「耀滿瓶」於去年十二月贏出香港瓶後，本擬遠征杜拜，可是在抵達當地後，杜拜世界盃賽馬日宣告取消，需要運回日本從新部署，最後在寶塚紀念賽復出一役表現平平，在連達文胯下只跑尾二過終點。經過休息之後，「耀滿瓶」將在十月十一日京都競馬場舉行的二級賽京都大賞典復出，不過究竟之後會否來港衛冕香港瓶，則未有進一步公布。

馬場浮世繪
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