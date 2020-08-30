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馬場浮世繪——新任受薪董事延期履新

2020-08-30 列印
  日前本報報道，現任新加坡馬會首席受薪董事Terry Bailey，最快將在十月來港出任受薪董事。但最近消息指出，他將延至十一月四日才來港，經過所需的十四日隔離後，便會正式履新，接替將在年底離港的韋敦彥，填補將空出的馬會受薪董事一職。

馬場浮世繪
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