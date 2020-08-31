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馬場浮世繪——南非冠軍盃同主馬串Q

2020-08-31 列印
  南非基維爾馬場於香港時間前晚舉行金盃賽馬日，全日賽事重頭戲之一為千八米一級賽冠軍盃，結果一對由練馬師桑德斯訓練的同主及同母兄弟馬包辦連贏，由騎師狄朗策騎的四歲馬Golden Ducat在終點上僅以短距離擊敗較其年長兩歲的同母兄長「彩虹橋」勝出，同場另一熱門「再顯光芒」僅跑第四。Golden Ducat服役至今出賽九次，取得三冠六位，今次是其自二月的好望角打吡後，第二場一級賽頭馬。另外全年最重要的大長途賽金盃，則由關銘諾策騎邵嘉輝馬房的Path To Victory一放到底，爆出四十倍大冷贏馬。

馬場浮世繪
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