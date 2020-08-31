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馬場浮世繪——韓國賽馬或因疫情暫停

2020-08-31 列印
  由於近日新冠肺炎確診個案在韓國大幅回升，暫時未見有回落趨勢，韓國政府日前公布決定進一步收緊社交距離，由昨日晚上開始，所有首爾市內及附近地區的餐廳、咖啡室和麵包店，在晚上九點後只准外賣，為期一星期。

  此外，由於韓國將同時禁止所有室內體育設施營運，所以韓國賽馬目前雖然已實施閉門作賽，但據當地馬圈人士預計，首爾馬場在昨日賽事結束後，將會暫停舉行賽事一段時間。

馬場浮世繪
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