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馬場浮世繪——新加坡打吡今屆破例

2020-09-01 列印
  新加坡克蘭芝馬場將於本周六舉行打吡大賽。此賽自九八年開始只限四歲馬參加，但由於今年受疫情影響，舉行日期由過往七月下旬押後了個多月，原先部署出戰的南半球馬已在八月轉五歲，所以今屆特別容許五歲南半球馬參加。

馬場浮世繪
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