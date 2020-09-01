潘頓開鑼有理共想

二○二○至二一年度馬季，將於本周日開鑼。香港賽馬會昨午公布了當日十場賽事報名馬匹名單，全日共有一百三十五駒報名，數目較過往幾季增加，當中七場賽事更出馬滿十四匹，另外特首盃有十二駒報名，明顯較以往熱鬧。



今年唞暑期間，沙田馬場操練跑道仍局部開放，供馬匹操練，同時從化馬場晨課亦從未間斷，所以大部分馬匹能夠一直維持操練。亦因為休息時間較短，因此，當新馬季正式開鑼，相比以往有更多馬匹已有充足準備。今季開鑼戰的報名馬多達一百三十三匹，較上季之一一八匹及前季的一○五匹明顯增加不少，戲碼當然更加精采。



另一方面，首戰全港二十二個馬房均有派馬出賽，並以葉楚航馬房出馬十二匹最多，上季冠軍馬房姚本輝則派出七駒，當中「超級綠洲」和「魅影揚飛」俱於上季煞科前交出好成績，今戰有望跨季取得好成績。此外，過往幾季部署較緩進，經常在十月之後才發動攻勢的十屆冠軍蔡約翰，今戰也派出七駒上陣，在全日賽事重頭戲特首盃更有四駒列陣，是否一改以往作風立即搶攻，稍後便有分曉。



至於今季重臨香港開倉的希斯馬房，周日派出五駒上陣，當中不乏牌面馬，有機會重演當年「讚揚」在首天便順利開齋的畫面。



開鑼日唯一一場錦標賽特首盃，報名出賽馬匹多達十二匹，乃○八年以來出馬數目最多一屆，掛頭牌馬為「有理共想」，此駒已經是連續第三年競逐此賽，過去兩屆牠僅得第三及第五，不過牠今季轉投葉廄，且由潘頓操足而臨，騎者說：「雖然『有理共想』今季已經七歲，但馬兒跑千二米有良好賽績證明，而且早前由我過檔考驗及早前試泥閘，牠都走勢不俗，狀態正循序漸進。希望牠臨場能夠發揮出本身實力，爭取最佳位置歸來。」



在現役練馬師當中，贏出特首盃次數最多的沈集成，將以「最合拍」和「帝豪福星」雙龍出海，前駒將由巴度主轡，騎者昨晨收操時透露，上周五策騎「最合拍」試大閘的走勢不俗，上季此駒在其胯下取得連捷，今能有緣再度夥拍出賽，即使對手較前時所遇更強，但馬兒勝在陣上演出穩定，當然是爭勝分子。



特約記者：文傑