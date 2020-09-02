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馬場浮世繪——二重彩開鑼日重新登場

2020-09-02 列印
馬場浮世繪——二重彩開鑼日重新登場
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  二重彩將於九月六日的馬季開鑼日正式登場，並於周六開始受注。重推的二重彩適用於四匹或以上出賽馬匹的賽事，投注人只要順序選中第一及第二名馬匹，便能獲得彩金。以與三重彩及四重彩一樣，二重彩提供五種投注方式，分別為單式、複式、單式馬膽、複式馬膽和指定位置馬膽，每注投注金額為十元。如投注總額達一百元則可選擇「靈活玩」，以低至每注一元的金額投注。與此同時，二重彩將與單T合併為「二重彩及單T合併彩池」，扣除百分比將定為19.5%。換言之單T的扣除百分比會由原來的25%減少，回報率無疑更高。而馬會將加入二重彩投注資訊供顧客查看，包括實時賠率，並提供專為二重彩而設的新彩票。

馬場浮世繪
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