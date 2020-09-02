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﻿鍊金手記——二重彩值得鑽研

2020-09-02 列印
　　新馬季即將開始，今季推出新彩池「二重彩」，玩法是順序買中頭兩名即中獎。這對於老一輩馬迷絕非新鮮事，以往此彩池稱為「科加士」，世界各地亦有類似投注方式，聽過不少馬迷稱，買連贏已經夠難，要順序命中更是難上加難，而且甚為犯本，所以對此彩池抱觀望態度，然而筆者卻有另一種看法。

　　因「二重彩」講求順次序，只要大熱門未能勝出，即有機會換來可觀賠率。翻查數據，上季大熱門勝出率只有百分之二十九，撇除部份平磅賽事可能更低，換句說話，十場馬只有三匹大熱勝出，其實長期不以大熱門作為第一馬膽，除笨有精也。再者，當見到幾匹經常成熱而難贏之馬，如「超能量」、「大眾勁駒」及「孖寶」等，可以作為指定第二名馬膽，博幾匹冷門行頭，既慳注亦可換取較好分頭，新季不妨細心鑽研，隨時有意外收穫。

燈神
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