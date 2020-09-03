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馬場浮世繪——後日起投注處可預售投注

2020-09-03 列印
  香港賽馬會一直密切留意二○一九冠狀病毒疫情的最新發展，並自八月二十九日起於非賽馬日重開場外投注處，讓顧客處理投注戶口事宜及辦理其他服務。

  因應近日本地疫情再度緩和，確診數字持續錄得低雙位數，在審慎考慮場外投注處重開後的運作情況及顧客需求等因素後，本會決定由九月五日起，場外投注處於賽馬預售日提供賽馬投注服務，同時會處理香港賽馬會電子錢包設定，開設或重啟投注戶口，兌換現金券或中獎彩票，投注戶口存款或提款及轉帳設定等服務。

  然而，場外投注處不會在賽馬日開放，也不會顯示賽馬賠率或播放任何足球賽事。

馬場浮世繪
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