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馬場浮世繪——跑馬地馬場舉行拜神儀式

2020-09-03 列印
馬場浮世繪——跑馬地馬場舉行拜神儀式
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  香港賽馬會昨日在跑馬地馬場舉行拜神儀式，行政總裁應家柏聯同馬會高層上香祈福，祝願新馬季事事順利。

馬場浮世繪
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