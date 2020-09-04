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馬場浮世繪——苗廄前日舉行拜神儀式

2020-09-04 列印
  苗禮德馬房於前日舉行馬房拜神儀式，由於現階段馬主不能進入馬房範圍，所以只有練馬師苗禮德及馬房員工參加，每兩人一組逐一上香，祈求馬房人馬平安，成績理想。

馬場浮世繪
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