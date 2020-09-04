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馬場浮世繪——韋達昨日跟馬迷網上互動

2020-09-04 列印
  繼上周希斯之後，昨午香港馬會安排練馬師韋達跟馬迷作互動直播。韋達表示暑假期間未能出外，反而可以花時間了解廄內馬匹，他又謂徒弟周俊樂在暑期一直控制自己體重，以及積極參與馬房工作，雖然他目前在港次數不算太多，但相信今季成績將續有進步。

  除了周俊樂外，韋達還喜歡起用巴度、田泰安、賀銘年和何澤堯等幾位好手。至於周日開鑼日參戰馬方面，韋達表示「聚才」上季曾接受手術，之後他給予充足時間，讓馬匹康復及重拾狀態，在試閘時馬兒的走勢不差，估計該閘有助其提升狀態，但畢竟今次是「聚才」久休復出，所以抱觀望態度，相信今賽之後此駒將會續有進步。

  至於「明月昇輝」今次則沿用上季開鑼日贏馬前的部署，目前馬匹的狀態甚勇，即使排在外檔及負重磅，臨場將全力爭取表現。

馬場浮世繪
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