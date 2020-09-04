平頭冠軍當半場頭馬計

新馬季將在周日展開，馬會賽馬事務執行總監夏定安，與賽馬業務及營運總監利達賢，於昨晨與傳媒舉行視像會議，闡述今季展望及最近防疫措施，他們兩人揚言，馬會將全力將十二月的國際騎師錦標賽及香港國際賽順利舉行。



雖然香港最近新冠肺炎疫情有緩和迹象，每日新增個案減少，可是馬會防疫工作仍未鬆懈，確保賽事順利舉行，除了上月已經開始，所有騎師、練馬師和副練，必須一周檢測四次外，夏定安說：「由即日起，所有騎師須要匯報每人活動行蹤，這樣我們可以提出建議，避免去到高危地區外，一旦他所去過的地方或附近地方被發現確診個案，可以立即作出相應行動。此外，沙田及跑馬地馬場騎師室，將分為上下兩層，每層再分為兩部分，將騎師盡量分散，同時亦建議較少接觸其他同僚。」



「另外，居住宿舍內及外的騎師亦分作幾個小組，每組盡量減少接觸對方，防止疫情擴散，另一方面，馬會研訊室及辦公室，亦一分為二，避免一旦有成員受感染，影響全個團隊工作。」夏定安續說。



疫情影響之下，不少圈內外人士，都懷疑十二月的香港國際賽和國際騎師挑戰賽能否順利舉行，對此利達賢說：「香港國際賽首階段截止報名日期是十月二十六日，目前談能否舉行是言之過早，但馬會將傾盡全力，務求可以順行舉行，我們一方面聯絡世界各地馬會，希望得到最好的馬匹來港參賽，另一方面着手處理舉行賽事時，騎師，練馬師、馬匹和馬房工作人員來港安排。事實上，全球大部分地區受疫情影響，賽事獎金大減，反而四場香港國際賽獎金不減反加，且個人認為是世界上五大最佳賽期之一，較此確具有吸引力，如果有任何最新消息，一定向外公布。」



夏定安則補充謂，受目前出入境限制影響，尋找世界上頂尖騎師，來港參加國際騎師錦標賽，當然有一定難度，不過他們正在努力嘗試中，例如研究是否可以安排騎師只來港策騎一日賽事，希望能夠順利舉行。



其他賽馬事務方面，利達賢表示，今季騎師及練馬師在賽事裏取得平頭冠軍，在計算成績時只當作半場，因為事實是兩駒分享一場頭馬冠軍，較此計有半場冠軍亦較為實際。夏定安則透露，馬會可能在十月中再簽發公司騎師牌照，令現役騎師人數再添一人，另外目前亦跟幾位具分量的好手研究在十二月來港客串的可能性。



特約記者：文傑