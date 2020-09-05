  • 2020年9月5日 星期六
  • 29º
  • 83%
熱門： 細SoMacy全民檢測新冠肺炎古天樂

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——沙田賽事外欄特別安排

2020-09-05 列印
  本周日沙田賽事的臨時外欄，會由原來設於四米位置向內延伸至七米位置。沙田草地跑道於歇暑期間曾進行保養工程，包括更換了直路外疊數塊草坪，目前該等位置的草地外觀仍需時與周圍的草坪融合，而將臨時外欄的位置向內延伸，能為賽事提供最佳場地狀況。

  周日編排了兩場一千米直路賽。因此，周日賽事的直路跑道闊度將由正常的26.5米修訂為23.5米。而九月十三日星期日沙田賽事的臨時外欄，將維持在原本外欄內移七米的位置，而當日編排了一場一千米直路賽。由於當日賽事編在A+3賽道上舉行，因此跑道闊度將為20.5米。

  跑道相關部分的狀況將於九月十三日的賽事結束後再作評估，馬會屆時會再作公布。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd