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馬場浮世繪——開鑼兩賽日設五千萬大賞

2020-09-05 列印
  新馬季將於本周日在沙田馬場開鑼，馬迷將有機會贏取五千萬開鑼大賞的機會。首先周日開鑼日將有三千萬巨獎。當日三Ｔ加入一千七百萬多寶儲備，如十元一注獨中，估計彩金可高達二千五百萬，而四重彩及四連環合併彩池將注入共五百萬多寶，分別為第六至第十場各注入一百萬多寶。

  接着下周三首個跑馬地夜賽則有二千萬巨獎。當晚三Ｔ加入一千二百五十萬多寶儲備， 如十元一注獨中彩金可高達一千八百萬。另外，當晚三Ｔ尾關及尾場賽事的四重彩及四連環合併彩池，將分別注入一百萬多寶，提供共二百萬四重彩及四連環合併彩池多寶。

馬場浮世繪
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