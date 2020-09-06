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勝在有方——大俠士可出半冷

2020-09-06 列印
　　「大俠士」雖然來港後演出較飄忽，但外地五戰全入三甲。上季熱身一仗後加綁脷帶，即在田草千二跟超級馬「英之星」串Q，當時至少有稍高於三班中級馬之水準。其後憑場地利前置之助入Q。隔一仗後轉到此程改配賀銘年，竟能以佳速一放到底，能大幅拋離「閃電精靈」和「傳盛」，屬出色頭馬，至少有三班頂水準。如今回到三班即重配贏馬拍檔賀銘年，馬房慣在季初搶攻，排檔適中而快馬不多，跟前後跑出九成水準又可出半冷。

　　「嘉應精英」來港兩季一出即勝，上季中密跑下能氣走「莫浪求」入Q，水準夠高。二月下旬接受喘鳴手術後，久休至今才復出，希望能像上季廄侶「鱷臨天下」般復出即勝。「奮鬥同心」上季在此程氣走當時未疲之忠心鐵馬「無敵勇士」，現時負磅差距和排檔相對有利，要防。

方駿暉
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