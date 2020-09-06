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翠絲過兩關——載譽歸來坐位望贏

2020-09-06 列印
　　第八場「載譽歸來」上季尾接連挑戰級際賽皆未竟全功，但今次特首盃只是一班賽，絕對有力一爭。上季此駒與「常感恩」互有勝負，本身能力縱使未達一線，但在此組負中磅出戰，必然有力爭勝，加上近兩季初出例有表現，今排四檔亦好跑，應可坐位望贏。

　　蔡約翰甚少在開鑼日贏馬，不過縱觀他今次派兵陣容，很難當佢無到。尾場「美麗掌聲」雖然贏開千二米，但上季尾蔡約翰訓練牠轉型增程，兩次跑千四米取得一季一第五，效果其實不差。尤其是817場次，放得頗急之下，埋門僅負不足一乘，演出甚佳。今次再遇當日的冠、亞軍馬，留放得宜的話，有權反先對手。

珊翠絲
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