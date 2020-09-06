重點出擊——嘉應精英打頭陣

今次幾匹綸仔座騎當中，筆者認為第七場「嘉應精英」條件最佳。此駒自二月份接受喘鳴手術後避戰至今，但翻查操練資料，發現牠並無長期缺課紀錄，看來只是容天鵬小心行事而己。
查「嘉應精英」過往取得兩勝一位，統統由楊明綸經手之餘，其中兩場勝仗更是休出建功。論賽績，上季馬兒在總場次306跑直路賽入位，能較「莫浪求」及「夢幻人生」先過終點，後兩駒隨後都連場創佳績，故推算「嘉應精英」在三班必可站穩陣腳，今戰應是容廄先頭部隊。
安西教練
警方自去年中，發現有人利用網上社交平台散播暴力及仇恨，煽動他人犯法及使用暴力，企圖製造對警員及政府的仇恨。警方前日拘捕一名二十五歲、政府資訊科技總監辦公室女公務員，涉嫌在網上社交平台散播煽動訊息，唆使...
2020-09-05
中印邊境實際控制線形勢緊張持續，近日中印雙方的坦克都在射程範圍內對峙。有報道指，印度外長蘇傑生認為需要透過外交途徑解決對峙問題。而印媒就報道，中國國務委員兼國防部長魏鳳和尋求與印度國防部長辛格（Raj...
2020-09-05
東京迪士尼其實並不在東京，而在於千葉縣浦安市。昨日日媒傳出當地出現稅收短收，較當初預期少收四十二億日圓（即三億港元），為補收入需發行十一億日元地方債。 據日本放送協會的報道，當地由於東京迪士尼度假區因應疫情休園四個月，旅館與餐廳都受到沉重打擊。浦安市本年度的稅收都較當初預期少四十二億日圓（即三億港元），而浦安市為彌補相關收入，將發行十一億日圓地方債。 報道引述浦安市市長內田悅嗣表示，此次發生的稅金收入減少是史無前例。他形容，狀況非常嚴峻，希望能克服難關，不會影響市民服務。
2020-09-05
疫情稍為緩和，發展商隨即加快推盤步伐，其中由億京發展的大埔白石角新盤海日灣II，現以現樓形式推售，涉及290個單位，單位最低售價862.9萬起。發展商日前更開放現樓會所及全新三房示範單位。 海日灣II...
2020-09-05
外圍股市震盪，早前為升市火車頭的科技股成跌市元兇，多隻科技股遭洗倉式拋售，恒生科指一度插逾半成，低見7290點，最終收報7588點，僅跌1.5%。恒指則曾插518點，尾段跌幅收窄，100天線（2464...
2020-09-05
今晚歐洲國家聯賽A3組主場迎戰克羅地亞，原本是衞冕之師葡萄牙射手C朗拿度爭取成為第二位國際賽累積百球的好機會，但因細菌感染而上陣成疑。幸好，主隊還有狀態火熱的中場波基斯費南迪斯壓陣，力足擊敗陣容不整的對手，主勝去馬。（香港開電視76、有線602、662台周日凌晨2:45直播） C朗今仗只須攻入一球便成伊朗名宿戴伊後，另一位國際賽士哥達百球大關的球員，可惜因腳部受細菌感染已連續兩天缺席操練。葡萄牙足總透露：「C朗正服用抗生素，希望能夠趕及復出鬥克羅地亞。」 葡鋒人才濟濟 除了C朗之外，今次葡萄牙大軍仍有不少星將，包括曼聯中場波基斯費南迪斯和曼城翼鋒貝拿度施華等，鋒線火...
2020-09-05
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
前電台DJ、人夫蘇耀宗（細So）偷食白滑人妻練美施（Macy）手尾長，Macy爆料指細So曾偷嗒主持節目內一位參賽者，令曾參賽的人妻張紫語惹來嫌疑，張昨日澄清與細So只是朋友；在網上瘋傳的艷情短片，則...
2020-09-05
最近又有兩位荷里活明星中招確診，一個是大隻佬「The Rock」，狄維莊遜，一個是「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣，銀幕上英明神武的英雄，現實中還是敵不過看都看不見的病毒。人貌似強大，其實特別脆弱。 今時今日，某人中了新冠肺炎，都是簡單的用「確診」二字，只要一說「確診」，大家都知道是怎麼回事。 這樣一來也就好像變得全世界只有「新冠肺炎」這一種病了，除此之外，人類已無其他可「確診」的疾病。 這其實也是一種毛病，那就是「疏忽病」。 從疫情發生以來，全世界的焦點都集中在這新冠肺炎上，萬病以此為大，除此之外都是小事。但事實又不是這樣。除了新冠肺炎，還有更多折磨人的奇難雜症，除了每天公佈的新冠肺...
2020-09-05
「大俠士」雖然來港後演出較飄忽，但外地五戰全入三甲。上季熱身一仗後加綁脷帶，即在田草千二跟超級馬「英之星」串Q，當時至少有稍高於三班中級馬之水準。其後憑場地利前置之助入Q。隔一仗後轉到此程改配賀銘年，竟能以佳速一放到底，能大幅拋離「閃電精靈」和「傳盛」，屬出色頭馬，至少有三班頂水準。如今回到三班即重配贏馬拍檔賀銘年，馬房慣在季初搶攻，排檔適中而快馬不多，跟前後跑出九成水準又可出半冷。 「嘉應精英」來港兩季一出即勝，上季中密跑下能氣走「莫浪求」入Q，水準夠高。二月下旬接受喘鳴手術後，久休至今才復出，希望能像上季廄侶「鱷臨天下」般復出即勝。「奮鬥同心」上季在此程氣走當時未疲之忠...
2020-09-06