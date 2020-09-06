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重點出擊——嘉應精英打頭陣

2020-09-06 列印
　　希斯崔護重來，圈內圈外人士一致看好，未跑已經贏盡口碑，筆者認為多一點高人在陣，為馬圈帶來良性競爭，有助提升整體水平，確係一件好事。名牌練馬師這次重臨，連帶徒孫楊明綸也獲不少座騎，眾所周知綸仔師承李易達，而達哥未升正練馬師之前，正是追隨希斯。且看綸仔能否重拾昔日光輝。

　　今次幾匹綸仔座騎當中，筆者認為第七場「嘉應精英」條件最佳。此駒自二月份接受喘鳴手術後避戰至今，但翻查操練資料，發現牠並無長期缺課紀錄，看來只是容天鵬小心行事而己。

　　查「嘉應精英」過往取得兩勝一位，統統由楊明綸經手之餘，其中兩場勝仗更是休出建功。論賽績，上季馬兒在總場次306跑直路賽入位，能較「莫浪求」及「夢幻人生」先過終點，後兩駒隨後都連場創佳績，故推算「嘉應精英」在三班必可站穩陣腳，今戰應是容廄先頭部隊。

安西教練
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