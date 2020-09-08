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馬場浮世繪——騎師停賽期不再止一日

2020-09-08 列印
　　上個馬季逢新冠肺炎全球爆發，港府及多個國家都先後修訂本身的出入境限制，令到好幾位騎師都未能如期來港客串，因而曾觸發騎師荒。馬會有見及此，競賽小組於是修改就騎師犯不小心策騎時的停賽量刑，由今年四月下旬至七月中煞科的接近三個月時間，所有騎師若有犯規，停賽期都止於一個賽馬日，其餘停賽日數都以罰款代替。不過今季開鑼，騎師人數已回升至二十人，競賽小組經酌情後，決定回復以往的量刑方法。開鑼日的沙田賽事，黃皓楠便因策騎「佳運來」阻及他駒，被判罰停賽兩日並未可以罰款代替一日刑期。

馬場浮世繪
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