  • 2020年9月8日 星期二
  • 27º
  • 95%
熱門： 細SoMacy全民檢測新冠肺炎古天樂

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——何澤堯談金鎗六十展望

2020-09-08 列印
　　連續兩季成為華將一哥的何澤堯，昨午接受馬會互動直播訪問。訪問中，他表示雖然有人指上屆打吡冠軍「金鎗六十」於上周五試閘時全程居後，走勢欠佳，但當時是馬兒復課以來的首次試閘，只屬輕舒步頭性質，而且「金鎗六十」試閘向來都不突出，所以他認為這匹呂廄鎮倉寶的走勢在預期中，並甚滿意寄望殷，盼能於今季再夥拍牠贏大賽。至於明晚谷戰方面，他表示五匹座騎中，除了「勞動創造」，其餘都排檔平平，只希望臨場形勢會有幫助，藉以爭取成績。何澤堯又透露「會長之星」的練馬師韋達對他說過，馬匹操練的表現不俗，當有望交出好走勢。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd