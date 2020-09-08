輝灑自如——新馬季有好開始

雖然因為防疫措施而嚴控入場人數，馬場是歷史性的冷清，不過投注額卻破了過往的開鑼日紀錄，固然越洋的匯合彩池上升了十八巴仙，此乃相當重要的因素，但我深信香港馬迷餓馬已久，加上一整個暑假的鬱悶氣，終於隨着馬季重開而盡消。



我相信開鑼日有很多朋友都會感到高興，重臨香港的希斯，首匹上陣馬便獲勝，重溫了二十四年前的好夢，意義當然重大，也藉此向香港的一眾練馬師發出戰書，說明了他的功力非但沒退步，看來更大大提升。



賽馬是一種象徵，無論經歷多少風雨，只要一有馬跑，便代表香港社會的繁榮安定，這就是為甚麼馬迷總是希望暑假快快過去的原因。或許會有人因為輸錢而失望，不過賽馬一向是長期作戰，單次贏輸根本不足作準，尚有八十七次的漫漫長路在等着大家，何用急於一時？



朱鎮輝



