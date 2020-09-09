重點出擊——清福 打響頭炮

回說「清福」，此駒對比最近一次贏馬評五十三分，現已減去十分，這對於一匹七歲老馬，當然算不上大佔便宜，但牠上季一直部署減分，直至季末822場次跑谷草千二，終於展現一點起色。
眾所周知，千二米的賽事級數較一千米為高，當日「清福」沿內疊衝刺蝕跑道偏差，只負兩個馬位已是水準之作了。以此駒一貫速度，今仗有望坐享黃金包廂位，可替文廄打響季內頭炮。
安西教練
自新冠肺炎爆發以來，各國封關，國際旅遊停頓。近日部份地區疫情放緩，港府籌備重啟外遊大計，正與十一個國家商討「旅遊氣泡」，其中已經與日本和泰國商討具體的安排。旅遊業界對此表示歡迎，形容具體措施出爐後，會...
2020-09-09
中印關係擦槍走火。昨日中印邊境的班公湖南岸神炮山地域爆鳴槍示警事件，是自中印停火四十五年來首次。雙方都指責是對方先越過實控線並先鳴槍示警。雙方外交部傾向要透過對話解決事件。不過上周五中印國防部長的對話...
2020-09-09
最近俄羅斯及白俄羅斯的反對派都新聞多多。被診斷中了「諾維喬克」神經毒、正在德國柏林醫院接受治療的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，情況有改善，對外界聲音及其他人的說話有反應。不過醫生未知中毒會造成甚麼長遠影響。而白俄羅斯方面亦證實，反對派女領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）在周二凌晨與兩名反對派人士嘗試越過烏克蘭時遭扣留，不過其餘兩人就成功出國。 據了解，納瓦爾尼自上月二十日出事、隨即被送到德國醫院治療，醫生一直利用藥物刻意令他處於昏迷狀態，藉以減輕其腦部壓力。院方周一發表聲明，指醫生已決定讓他脫離人工昏迷，並逐步關閉協助他呼吸的儀器，讓他自行呼吸。聲...
2020-09-09
中半山為港島老牌豪宅區，是次走訪的放盤位於舊山頂道上單幢盤好利閣，實用面積2272方呎，間隔由4房1套改作3房1套，全屋廳大房大，主人套房更毗連偌大衣帽間，從單位外望為中環繁華景致。 中半山舊...
2020-09-09
美國迎來勞動節假期過後首個交易日，科技股延續近期弱勢，其中Tesla一度暴跌兩成，拖累納指早段曾急瀉400多點，低見10875點；杜指則跌破二萬八大關，報27571點，大跌561點；標指則跌70點，報...
2020-09-09
一度要求離隊最後改變主意的巴塞隆拿王牌美斯，周一返回母會展開新球季首課操練。此子更提早九十分鐘到達，屬隊中最早，沒有因為離隊不成而態度消極。還有傳他跟新帥朗奴高文會面，保證操起最好狀態，兌現當日決定留隊時誓言全力以赴的承諾，態度專業非常，同時矢言要領軍重奪歐聯錦標。 美斯八月尾提出啟動合約內的免費離隊條款，但巴塞隨即以條款過期為由拒絕，雙方一度僵持不下。這名阿根廷球星上周五改變主意留隊，宣稱是不想跟母會對簿公堂，同時承諾會繼續全力以赴：「我的態度不會改變，就算多想離隊都會為巴塞付出所有。球隊有新帥和新意念，且看會否有正面答案。」 全隊最早 將帥破冰 事隔三天，美...
2020-09-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
英國傳媒昨日踢爆英國前球星碧咸和太太Victoria 今年3月曾確診新冠肺炎，兩人相信是在美國出席多個派對期間染疫，身邊的員工亦相繼中招，兩夫妻更被指自知身體不適，仍繼續出席公開活動，有穿梭英美「播毒...
2020-09-09
港人捱過每日過百宗新冠肺炎確診病例的嚴峻日子，在人人努力抗疫下，第三波疫情終於放緩，港府亦有條件放寬社交距離措施，由本周五起放寬「限聚令」，同時有條件地讓部份娛樂場所重開，相信符合公眾和業界的需要。但上次第二波疫情放緩後「鬆一鬆」，疫情即大反彈，吸取過教訓，市民恢復到相關場所消遣時，必須提高警覺，做好個人衞生，嚴防重演樂極「生疫」。 政府昨天宣佈，由本周五起放寬部份抗疫措施，食肆容許四人一枱，行街可以四人同行，同時有條件重開麻將天九耍樂處所、遊樂和表演場所、遊戲機中心等場所，為期七天。飲食業和相關場所咸表歡迎，好像久旱逢甘露，料可以掙回不少生意。對部份出現「抗疫疲勞」的市民...
2020-09-09
第四場四班一二○○米。每逢季初，筆者會特別看重馬匹操練，主要是秤先一些停操時間較短的馬。除了因為休息期短，有助馬匹延續上季尾的勇態之外，馬房有此安排，不外乎打算及早出擊，即鬥志必佳。 蘇偉賢的五歲PP...
2020-09-09