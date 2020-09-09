重點出擊——清福 打響頭炮

第三場四班一千米。「清福」出自文家良馬房，按此倉過往搏殺風格，一般在季初較為慢熱，然而此一時彼一時，就連向來習慣歎慢板的蔡神仙也在開鑼戰成功起孖，加上今季崔護重來的希斯亦梅開二度，相信會為下游馬房帶來不少壓力，為免落後於人，便唯有提早發動攻勢。



回說「清福」，此駒對比最近一次贏馬評五十三分，現已減去十分，這對於一匹七歲老馬，當然算不上大佔便宜，但牠上季一直部署減分，直至季末822場次跑谷草千二，終於展現一點起色。



眾所周知，千二米的賽事級數較一千米為高，當日「清福」沿內疊衝刺蝕跑道偏差，只負兩個馬位已是水準之作了。以此駒一貫速度，今仗有望坐享黃金包廂位，可替文廄打響季內頭炮。



安西教練



