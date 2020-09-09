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伊仁絮語——凱旋來見底反彈

2020-09-09 列印
　　第一場「爪皇轟天」上季跑谷草一千，曾以兩個馬位之先擊敗其後在四班贏馬的「喜勁驥 」，反映戰鬥力不凡。最近試閘走勢從容，今仗排位理想，同場快馬僅得「香江穩勝」，若能把握早段應可制勝。

  第七場「凱旋來」是少數來港首季就能取勝的時廄馬，上季在谷草出爭千二米，即使負上頂磅，仍能以一放到底的姿態贏馬，蹄下敗將「明駿之星」之後更成為百萬挑戰盃盟主，足證此程能力強勁。現評分下調至歷來新低，近期狀態則已回起，若際遇理想，霍利時及郭能可望攜手打開勝門。

Ian

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