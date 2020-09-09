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日報新聞 > 馬經

勝在有方——飛雲騅配合攻勢

2020-09-09 列印
　　「飛雲騅」轉投方廄初期常在短途止於近而無威脅，怎料上季轉到谷草一哩即能連場以均速入前列，635場次莫雷拉中段不智地自殺式拉快步速失P後，其後兩仗以適度留放即能加添兩W，已成新興路程專家。季尾初上三班增程跑千八米，出閘稍慢且彎位略受阻，竟能以後追跑法追近賺盡形勢之「曈曨光彩」而追過減分甚多之「扎西德勒」，確認準繩中見進步。今次回師最佳路程而遇快馬不多，雷神操控合適步速後，可配合馬房攻勢征服三班。

　　「精算齊同」上季中曾氣走前駒，季尾換上潘頓續有進步，已具備三班頂能力，但逾千二磅之大馬以往熱身後較佳，六歲馬只作副選。

方駿暉

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