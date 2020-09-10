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馬場浮世繪——偉廄同主孖寶省招牌

2020-09-10 列印
馬場浮世繪——偉廄同主孖寶省招牌
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　　昨晚谷草開鑼戰，蘇偉賢先聲奪人，第一場憑「仍然贏」先拔頭籌後，第二場則勝出「鵲橋飛渡」，順利起個孖，查這兩匹馬都是暑期加盟蘇偉賢馬房，如今可算省靚招牌，至於馬主賴偉智當然非常滿意，賽後與蘇偉賢攬頭攬頸，喜悅心情路人皆見。實在這口同主孖寶照乘應該超過五十倍，但如今派彩只得二十六倍，蝕水非常嚴重！

馬場浮世繪
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