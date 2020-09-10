潘頓谷草開鑼四W

昨晚是谷草開鑼戰，潘頓憑沈廄「人和家盛」、賀廄「福滿寶」、呂廄「精算齊同」和方廄「喜佳龍」贏馬，另加兩亞一殿，自然成為騎師王。至於蘇偉賢和田泰安亦起孖，包括合作勝出「仍然贏」。



潘頓昨晚搏殺手風大順，先後勝出「人和家盛」、「福滿寶」「精算齊同」與「喜佳龍」，而前駒練者沈集成透露：「『人和家盛』上季因身形不夠壯，跑完一仗後體力未必能夠維持，故暑期休息對牠幫助很大，而今季早前其蹄甲曾有問題，所以停課了幾天，幸好最終無礙，今次賽前我抱有信心，始終潘頓選騎兼排靚檔，臨場馬兒雖然出閘不快，但潘頓發揮出色。」



「精算齊同」馬主龐維寧則說：「賽前我預計『飛雲騅』和『世紀舞王』會搶放，而『精算齊同』可以守在牠們後面賺到形勢，但最終採用放頭戰略，全靠潘頓懂得執生，當然呂健威保養馬兒得宜也要一讚，希望此駒升上二班後，可憑輕磅再爭功。」



其餘蘇偉賢昨晚憑「仍然贏」和「鵲橋飛渡」包辦第一口孖寶，練者賽後說：「『仍然贏』來投時健康正常，今場有好演出，可能因為環境轉變了，同時落五班作賽，對手不強。事實上，牠晨課表現比之前進步，而綁脷則令陣上走勢更放鬆，今次因為有新鮮感才跑一千米，稍後可以增程發展。『鵲橋飛渡』在上手馬房保養得很好，今仗贏馬應該因評分有利，以及有新鮮感搭夠，由於牠已經六歲，相信不會再有進步，幸好在目前評分水平仍有競爭力，路程就會主攻谷草一哩。」



此外，「銀河飛馬」昨晚在梁家俊胯下爆二十九W開齋，練者丁冠豪指：「『銀河飛馬』今季情緒變好，所以行圈亦比以往穩定，甚至今仗出閘亦順暢很多，賽前我本想由潘頓策騎，可惜他分身乏術，結果益了梁家俊。此駒其實不難發揮，之後會以谷草一千和千二為出擊目標。」



另一方面，為期二十七個賽馬日的美國德爾瑪馬場夏季賽期，已於當地時間本周一圓滿結束，而賽期冠軍騎師之爭，亦在當日才分出勝負，賽前李寶利僅以一場頭馬領先法國騎師柏列特，可惜前者未能交出頭馬，反而後者贏出孖寶，結果頭馬數字上升至五十場，以一場反先成為冠軍。由於兩人早在歐洲時已經是好友，故此李寶利在個人社交網站裏，祝賀柏列特成為冠軍，並期待本月十九日開始至下月二十五的聖雅尼塔馬場秋季賽事，兩人能夠再次爭奪冠軍。李寶利亦感謝家人、經理人和身邊友好的支持。



記者：文傑、亨利