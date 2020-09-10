順理成章——二重彩難大縮水

開鑼日，二重彩彩池有逾三千八百萬的投注額，由於跟單T合併，連帶單T也有百分之十的增長，初試啼聲，數字實在令人滿意。雖然當天各場二重彩的派彩，只有第三場高過連贏位逾一倍，但如果細心以各場前兩名馬匹的最後獨贏賠率來計算，特別是一些由較熱一駒勝出的場次，大部分派彩都合乎比例，相信稍後再經一段日子驗證，大家便會明白到這個彩池是有利於普羅馬迷的。



由於二重彩的扣除率只是百分之十九點五，僅略高於連贏位兩個百分點，而在那些非法博彩平台上，只提供連贏位、位置Q、獨贏及位置這些普通彩池，並同時有提供最高可達百分之二十的折扣，因此近十年八載，便有人利用這類平台與馬會電算機當中所形成的空間，來進行一些像股票市場般一買一賣的活動，很多時賠率急跌亦跟此有關。然而二重彩推出後，由於它不會有回扣提供，加上非法平台未設這項交易，即使日後加設也未能吸引到進行上述的一買一賣活動，所以二重彩的派彩，便不易出現大縮水情況。



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