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馬場浮世繪——昨早沙田變天晨課腰斬

2020-09-11 列印
  昨日晨課，本來一直好天，然而時至大約七時四十分，沙田馬場上空突然烏雲密布，數分鐘後便雷電交加，連隨傾盆大雨，於是當值的受薪董事韋敦彥於七時五十分，按例關閉所有場內的操練設施，並親自向在場練馬師及騎師公布。此時，希斯馬房本來安排了數駒彈千八米閘，亦因而取消，不少騎師都隨即落馬，返回宿舍。

  大約半小時後，天氣回復正常，但因為時間已經不早，馬房大閘再無重開。

馬場浮世繪
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