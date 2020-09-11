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馬場浮世繪——既成事實明戰冠軍錦標

2020-09-11 列印
  高多芬陣營的「既成事實」上仗贏出英國朱德望國際錦標後，今年已連勝三場一級大賽，並一躍而成世界評分最高賽駒。這匹歐洲馬壇新星，將於明日在愛爾蘭李奧柏馬場角逐途程為二千米的愛爾蘭冠軍錦標，為下月出戰法國凱旋門大賽作最後的一場熱身。今屆愛爾蘭冠軍錦標共有十三駒列陣，其中岳伯仁馬房出馬六匹，包括「變魔術」和「日出之國」。

馬場浮世繪
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