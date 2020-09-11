馬場浮世繪
馬場浮世繪——既成事實明戰冠軍錦標
馬場浮世繪
誘股民高價接貨 斬獲3800萬 「搭棚」炒高壹傳媒 15人涉操控股價被捕
上月警方拘捕壹傳媒創辦人黎智英，其後壹傳媒股價即出現異動，一度波幅驚人。警方調查後拘捕十五人，他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。警方指，有集團成員利用WhatsApp溝通，從事高頻率股票買賣，一同沽壹傳媒，未...
2020-09-11
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中印外長會談傳高地移交平民
中印邊境衝突發展每日的走向都不同。中國國務委員兼外長王毅與印度外長蘇傑生昨日進行雙邊會談。印度東方司令部稱，印軍本周一（七日）向中方交出了十七隻上月迷路跨界的氂牛。有關移交印度人的問題仍在討論，有報道指，印方似乎希望中方移送五人至早前被印方奪取的戰略高地。另有印媒更指，中方實控線增兵五萬。中方暫未回應上述事件。 越境氂牛 搶先交收 印度東方司令部官方推特稱：「印度軍方基於人道理由向阿魯納恰爾邦東部卡蒙交回十三隻氂牛和四隻犢牛。」據悉，有關氂牛由於「迷路」誤越實控線。據印方的發佈，有關牛群已周一移交中方。 有印媒報道指事件並不單純。《今日印度》報道，基於中印間的信任全失，認為...
2020-09-11
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華盛頓東部小鎮夷為平地 美西災難性山火愈燒愈烈
美國西岸廣泛地區發生特大山火，未有平息跡象，反而加州、俄勒岡州及華盛頓州總共蔓延過百個大小火場。美媒指，火勢是「史無前例」的「爆炸性」災難。據目前數據，已確認至少十一人死亡，數以千計的住戶要撤離。 俄...
2020-09-11
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屋苑錄用家減價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，中原資深分區營業經理林溢斌表示，東涌映灣園12座中層F室，面積563方呎，兩房間隔，原叫價665萬，議價後以648萬成交，呎價11510元，買家為同區上...
2020-09-11
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疑「搭棚」手法 獲利3870萬元 涉操縱壹傳媒股價 警拘15男女
壹傳媒創辦人黎智英上月十日被捕後，股價大幅異動，兩日內狂飆逾20倍，單日成交額曾僅次重磅股騰訊（700）及美團（3690）。事件引發證監關注後，股價隨即散水並跌穿1元，近日在2至3毫間徘徊。警方昨拘捕...
2020-09-11
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黑雙煞：多求教蘇B 木仔請先學乖
新一季英超明日開鑼，曼聯黑雙煞名宿射手高爾和約基前晚接受本報視像訪問時表示十分期待。他們的紅魔後輩前鋒格連活特早前獲英格蘭徵召，但卻於場外闖禍，兩人寄語此子切忌驕縱，並應向領隊蘇斯克查多多請教以求進步。 得nowTV安排，黑雙煞昨越洋大談曼聯新一季展望。格連活特早前代表三獅軍團時，因攜女伴回酒店而違反防疫規定被踢出隊，約基語重心長說：「格連活特新季須保持謙虛、努力訓練。他與蘇斯克查有不少相似之處，應向領隊多多請教。」高爾則期望此子保持上季初出茅廬的初心，盡情享受每一仗。 高爾望三箭頭入更多波 高爾更為紅魔三箭頭安東尼馬迪爾、拉舒福特和格連活特定下目標：「他們要比上季...
2020-09-11
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Surface Earbuds聲援文書工作
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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2C入冷宮 疫下出街不能一拖三 鄧兆尊陪G奶新歡買餅手多多
自7月中爆發第三波疫情，政府便將限聚令由4人收緊至2人，搞到網民紛紛問：「有冇諗過鄧兆尊感受？」事關兆尊以往出街食飯都一拖三，不過政府最新公佈放寬社交距離措施，限聚令由2人放寬至4人。對於在限聚令下點...
2020-09-11
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社論——先開樂園 重啟旅業第一步
第三波疫情漸趨穩定，綜合專家意見，人們將要與新冠病毒共存，港人不能鬆懈，必須保持衞生水平，同時也要着手重拾正常生活，並恢復正常的作息，這對市民身心和經濟都極為重要。各行各業逐漸回復正常運作之際，兩個主題公園、昂坪360等遊玩基建亦將重開，既可紓緩公眾抗疫的鬱悶，也有利於推動旅遊業捲土重來。 政府預告，若果疫情持續受控，或於下周五起撤銷對兩個主題公園的社交距離限制。海洋公園昨天即公佈重開後大計，包括給香港人入場券優惠，並推出多項新活動，務求增加吸引力。昂坪360纜車和中環摩天輪率先在今日恢復服務，相信其他消閒場所亦會於短期內重開，對抗疫八個多月的市民來說，的確是一個好消息，終...
2020-09-11
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馬場浮世繪——昨早沙田變天晨課腰斬
昨日晨課，本來一直好天，然而時至大約七時四十分，沙田馬場上空突然烏雲密布，數分鐘後便雷電交加，連隨傾盆大雨，於是當值的受薪董事韋敦彥於七時五十分，按例關閉所有場內的操練設施，並親自向在場練馬師及騎師公布。此時，希斯馬房本來安排了數駒彈千八米閘，亦因而取消，不少騎師都隨即落馬，返回宿舍。 大約半小時後，天氣回復正常，但因為時間已經不早，馬房大閘再無重開。 馬場浮世繪
2020-09-11
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