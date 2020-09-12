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馬場浮世繪——明早每廄限三駒用全天候跑道

2020-09-12 列印
  根據最新的天氣預測，明日泥草混合賽馬日舉行前將會有雨。為保養跑道以準備賽事，周日早上每個馬房最多僅限三駒使用全天候大跑道。

馬場浮世繪
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