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馬場浮世繪——開心好玩將繼續服役

2020-09-12 列印
  「開心好玩」的馬主昨日向馬會確認，他決定讓此駒繼續服役。因此，馬會於九月七日發出有關「開心好玩」退役的通告，現予取消。

馬場浮世繪
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