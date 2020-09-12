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馬場浮世繪——韋健仕正式宣布掛靴

2020-09-12 列印
  多年前曾在香港策騎，期間夥拍「點心」爆大冷，贏出○九年主席短途獎的澳洲騎師韋健仕，因早前被診斷出因低血壓而出現暈厥，為安全起見他日前宣布決定掛靴。韋健仕於九九年開始策騎出賽，二十年之間贏出八百三十八場頭馬，包括五場一級賽。

馬場浮世繪
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